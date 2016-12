En 2016 Bordeaux est restée la ville préférée des Français et des Parisiens

Un Français sur 4 aimerait vivre et travailler à Bordeaux : la capitale girondine est restée en 2016 la ville préférée des Français... et surtout des Parisiens ! Près de deux néo-Bordelais sur trois viennent de Paris et de la région parisienne.

Bordeaux, ville préférée des Français ! Selon la mairie de Bordeaux, 10.000 nouveaux habitants sont arrivés cette année, et 70% d'entre eux viennent de Paris et région parisienne. Des Parisiens qui plébiscitent surtout une qualité de vie.

Parmi eux, Benoît, heureux de pouvoir prendre son vélo pour aller au boulot au lieu des transports franciliens. Il y a cinq ans, il a embarqué toute la famille pour venir s'installer ici : "On voulait carrément changer de vie, la ville nous offre beaucoup de choses en terme de qualité de vie. Travailler autour de la Défense, ça n'était pas forcément hyper agréable... Ici on peut se détendre !" raconte Benoît. Il a lancé sa start-up à Bordeaux, et n'a pas choisi la capitale girondine par hasard : "On a pu trouver des ressources de qualité à Bordeaux, et maintenant on est 22 personnes."

Comme Benoit, un Français sur 4 souhaiterait travailler à Bordeaux selon une étude de l'Institut "Great Place to Work". Bordeaux devance Nantes qui prend la 2è place devant Toulouse, Montpellier et Aix en Provence.