Insolite : en Allemagne, des chats confinés pour protéger une espèce d'oiseau

Les habitants de Walldorf, dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne, doivent désormais confiner leurs chats ! L'administration du district local veut ainsi protéger le cochevis huppé, une espèce d'oiseaux en danger qui vit dans cette région proche du Rhin (une région entre Heidelberg et Karlsruhe).

Depuis le 14 mai et jusqu'au 31 août, dans les quartiers sud de la commune de Walldorf les propriétaires de chats ne peuvent donc plus les laisser sortir. Dans cette commune de 15.000 habitants, laisser sortir son chat, c'est désormais risquer une amende de 500 euros.

Une décision "innommable" et simpliste

Et cette décision de l'administration du district en charge de l'agriculture et de l'environnement ne fait pas du tout l'unanimité. La mairie a déjà dit son scepticisme. Les critiques fusent également sur les réseaux sociaux. Et le président de l'association locale de défense des animaux parle même d'une décision "innommable" et simpliste. "Cet innommable arrêté général et les circonstances qui l'accompagnent m'occupent jour et nuit, interpellations de propriétaires de chats inquiets, insultes de personnes qui approuvent la mesure, interpellations des médias" dit-il dans un communiqué envoyé à France Bleu Alsace. Il ajoute qu'il tente désespérément de trouver une solution en consultant des biologistes, des spécialistes du droit des animaux, des experts administratifs.

"C'est difficile à gérer, d'autant plus que nous, en tant qu'association de protection des animaux, nous sommes très loin de ce que proposent les autorités. Elles recherchent la solution la plus simple : enfermer, capturer, abattre (les pies). Pour moi, aucune de ces solutions n'est intelligente" poursuit-il.

Chats GPS

En confinant les chats, l'administration locale veut en fait protéger trois couples de cochevis huppés aperçus dans les alentours. Un petit oiseau en danger qui niche au sol et qui est donc vulnérable aux attaques de prédateurs. Sauf que de nombreux habitants trouvent la mesure disproportionnée. Les propriétaires de chats devront en effet les laisser enfermer pendant trois mois. Ils ne pourront les faire sortir qu'avec une laisse de 2 mètres ou équipés d'un GPS. Et l'opération sera renouvelée chaque printemps jusqu'en 2025.

En France aussi, la Ligue de protection des oiseaux est dubitative. "C'est une espèce qui aime les milieux délaissés, les zones de transition entre les cultures et la ville, les friches, et donc ce qui est important pour cette espèce, c'est de restaurer son habitat" explique Cathy Zell chargée de mission à la LPO Alsace. "Donc c'est bien en restaurant les zones délaissées, les friches que l'on pourra vraiment apporter un plus pour l'espèce" dit-elle.

En Allemagne, des recours pourraient bien être déposés dans les jours à venir pour tenter d'obtenir un déconfinement des chats de Walldorf.