En Alsace, chiens et chats détestent les pétards du nouvel an

Cette tradition des pétards pour la nuit de la Saint-Sylvestre est appréciée des Alsaciens, beaucoup moins par leurs compagnons à 4 pattes. Nos amies les bêtes ont l'ouïe fine et les nerfs à vif, à cause du bruit causé par les explosions. Nos conseils pour que vos animaux passent un bon nouvel an.

Les pétards, tradition appréciée des Alsaciens pour célébrer le passage de la nouvelle année, ne font pas que des heureux : nos animaux de compagnie les détestent, car ils sont plus sensibles que nous au bruit, explique le comportementaliste animalier Jean-Marc Graff :

Le spectre auditif de l'humain s'arrête à 30.000 hertz, celui du chien à 50.000 hertz, ils ont une plage étendue donc ils entendent les bruits lointains. Imaginez donc l'agression que représente un pétard qui explose 500 mètres plus loin !

Plus le son est grave (comme celui d'un mortier), plus il fait peur au chien qui identifie ce bruit à celui de l'orage qui gronde. Une nuit de nouvel an, c'est donc particulièrement stressant pour nos amies les bêtes, Jean-Marc Graff l'a constaté à plusieurs reprises :

Mes trois chiens et mes chats se rassemblaient en meute et c'était la symphonie de la tremblote !

Les animaux ont l'ouïe plus fine que les humains © Maxppp -

Plus ennuyeux, un chat ou un chien qui paniquent sont des animaux qui fuient et sont parfois difficiles à retrouver. Le site Pet alerte peut être utile dans de pareils cas. Autre conseil de Jean-Marc Graff :

Si votre animal est en panique, laissez-le se réfugier où bon lui semble. Et surtout, erreur à ne pas commettre, ne cherchez pas à le rassurer, à le caresser, à le calmer, ça ne va faire qu'augmenter son stress. Moi, ma technique, c'était d'installer mes animaux dans la pièce la plus éloignée de la rue.

Du bon usage des pétards pour cette nuit de réveillon 2016...

Cette année, la législation est plus souple que l'an passé : les pétards de catégorie 1 et 2 sont autorisés (les catégories 2 étaient interdits l'an dernier), les catégories 3 et les bombes de mortier sont interdits, les mineurs ne peuvent pas acheter ni utiliser ces pétards.

La préfecture appelle les usagers à la prudence, chaque année, des accidents ont lieu. L'année dernière, un jeune homme de 17 ans avait perdu plusieurs phalanges.