En Anjou, la pantagruélique découverte dans un jardin : une courgette d'un mètre de long et de 20 kilos !

Des légumes hors normes récoltés ici et là, cela arrive de temps en temps. Et c'est arrivé à Segré, une petite ville de l'Anjou, à une vingtaine de kilomètres au sud de Château-Gontier-sur-Mayenne. Une information insolite révélée par nos confrères de l'hebdomadaire "Haut Anjou".

Raymond et Jeanine Laloué possèdent un jardin et font pousser diverses variétés de légumes. Contactés par France Bleu Mayenne, les deux jardiniers amateurs rigolent encore de leur énorme récolte : une courgette dite "longue de Nice" de 20 kilos, près d'un mètre de long et plus de 20 centimètres de diamètre. C'est la première fois qu'ils sortent de terre un légume aussi gros. Une courge de cette variété dépasse rarement les 10 kilos. Ici c'est donc le double !

Raymond et Jeanine Laloué vont donc pouvoir s'en régaler pendant plusieurs semaines, soupe, gratin, les recettes ne manquent pas.