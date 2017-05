En avant de Guingamp : l'opération Kalon affole les compteurs!

15 202 Kalon achetés par des fans du monde entier ! Le projet d'actionnariat populaire du club de foot costarmoricain cartonne. A l'heure du bilan, En Avant de Guingamp a vendu deux fois plus d'actions que dans ses projections les plus folles.

Carton plein pour cette opération "Kalon" lancée au mois de février. Pour la première fois en France, un club de foot proposait à ses supporters d'acheter des actions, et les Bretons se sont mobilisés en masse !

" On voulait délirer un peu en disant il faut qu'on atteigne 7000 parce-que c'est le nombre d'habitants de Guingamp, mais on y était en 5 jours"

Le Président d'En Avant de Guingamp Bertrand Desplat n'en revient toujours pas : "On voulait délirer un peu en disant il faut qu'on atteigne 7000 parce-que c'est le nombre d'habitants de Guingamp, mais comme cinq jours après le lancement on y était déjà on s'est retrouvé complètement désarmés, devant cet engouement populaire qui prouve qu'il reste de la place pour les beaux projets collectifs".

Il poursuit : "C'est plus du double que ce qu'on espérait ! C'est gigantesque, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, même dans les rêves les plus fous."

"On pensait mettre quelques milliers de plaques, on en a plus de 15 000 à caser sur les murs du Roudourou, on s'est arraché les cheveux !"

Le succès de l'opération dépasse largement les frontières de la Bretagne puisque des "Kalon" on acheté leurs actions depuis l'Australie, les Etats-Unis, le Canada, la Chine, Tahiti ou encore le Vatican. Reste maintenant à fixer toutes les plaques nominatives aux noms des fans de Guingamp sur les murs du Roudourou. "On pensait mettre quelques milliers de plaques, on en a plus de 15 000 à caser, on s'est arraché les cheveux !" Il a fallu se creuser la tête pour trouver la place, mais promis tous les "Kalon" seront fixés pour la reprise du championnat.

Des "Kalon" remis en main propre, par les joueurs!

Les supporters qui le souhaitent peuvent se faire remettre le double de leur "Kalon", ces petites plaques à leur nom en main propre, par l'une des star du club. L'opération commence ce mercredi avec les 8000 premières plaques, qui seront données aux supporters parJimmy Briand, Étienne Didot, Christophe Kerbrat ou encore Marcus Coco.