En Aveyron, les gendarmes arrêtent un pilote de scooter sur l'autoroute, sans casque et en claquettes

Ce samedi 12 juin, un appel signale aux gendarmes du peloton motorisé de Millau la présence d'un scooter sur l'autoroute A75. Le deux-roues circule sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau de l’échangeur 42 à hauteur de Séverac le Château dans le sens Clermont-Millau.

Le pilote conduisant en plus sans casque, sans gants, avec une paire de claquettes aux pieds (combo chaussettes/claquettes précisément). Il explique aux gendarmes qu'il voulait aller de Rodez à Millau, et qu'une fois sur la nationale 88, il n'a pas trouvé la bonne route et a continué sur l'autoroute.

Conduit dans les locaux du peloton motorisé à Millau, le conducteur est verbalisé pour non port du casque, non port des gants, circulation sur autoroute d'un véhicule non autorisé et pour défaut d'assurance.

La gendarmerie rappelle que les cyclomoteurs sont toujours interdits de circulation sur les autoroutes.