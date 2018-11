En Bretagne, des renards suspectés de vols de... chaussures !

Étables-sur-Mer, France

Tout commence l'été dernier dans un paisible hameau composé d'une trentaine de maisons. "Un matin, je trouve des chaussures dans mon jardin, bon, je me suis dit : "tiens quelqu'un qui s'est amusé à me balancer des vieilles chaussures"", raconte Annie, l'une des habitantes. "Je n'ai pas cherché plus loin puis, quelques jours plus tard, à nouveau des chaussures dans le jardin. Je dis : "quand même c'est bizarre"".

Une cinquantaine de chaussures disparues

Au même moment, Medhi, l'un des voisins d'Annie, est confronté à une disparition inexpliquée de chaussures... "Cet été, on ne rentrait pas toujours nos chaussures et il nous en manquait toujours une ou deux. Et en interrogeant les voisins, on s'est rendu compte qu'ils étaient confrontés au même problème que nous. Cela a duré quelques semaines". Une cinquantaine de chaussures volatilisées ou disséminées dans des jardins.

Des chaussures dans la tanière d'un renard

Dans le hameau où tout le monde se connait, on évite désormais de laisser ses souliers sur les paillassons. Tant pis pour les mauvaises odeurs dans les maisons... Mais qui s'amuse à voler à les chaussures ? "Un matin, j'ai vu un renard devant ma véranda, je ne l'ai pas vu prendre des chaussures mais nous en avons quand même déduit que les renards pouvaient être les voleurs", avance Medhi.

Des renards soupçonnés de vols de chaussures... Et ce serait pas la première fois ! "Il y a quelques années, des chasseurs ont trouvé une tanière remplie de chaussures !", se souvient Annie.

Dans le poulailler au milieu du hameau, les poules, elles, ne sont pas inquiétées !