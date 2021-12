Vidéo - En Camargue, la parade nuptiale des flamants roses a commencé !

Dès début décembre, les 1900 flamants roses qui vivent au parc ornithologique du pont de Gau débutent leur parade nuptiale. Une période qui peut aller jusqu'à mi-février pour trouver le ou la partenaire idéale le temps d'une année et d'une naissance.

"Des couples modernes"

Marine Vannier, animatrice nature dans le parc, affirme : "les flamants roses sont des amoureux très modernes ! Ce n'est pas que le mâle qui fait sa parade nuptiale, la femelle aussi. Et personne ne force personne ! Pour que les couples "matchent", ça peut prendre jusqu'à 5 mois !"

Marine Vannier, animatrice nature au Pont de Gau, observe la parade des flamants roses. © Radio France - Juliette Pierron

La parade nuptiale est très marrante à observer : ils tendent le cou, tourne la tête de droite à gauche, puis ils ouvrent leurs ailes pour montrer leurs belles couleurs et ils finissent par une petite révérence : la classe ! Marine Vannier, animatrice nature au Parc Ornithologique de Pont de Gau

Assia a bravé le froid pour photographier les flamants roses. © Radio France - Juliette Pierron

Cette saison fait le bonheur des photographes. Les flamants sont plus roses en hiver qu'en été.

"Ils ont une arme secrète, confie Marine Vannier. Ils ont sous leur croupion une petite glande qui sécrète de l'huile très chargée en carotène, qui crée cette couleur rose ! Quand vous les voyez se gratter, en fait ils récupèrent un peu de cette huile pour s'en enduire les plumes et être le plus beau et le plus rose pour la parade nuptiale !"