En Côte-d'Or, l'histoire d'un village médiéval se dévoile sur internet

On sait maintenant à quoi ressemblait Fleurey-Sur-Ouche au moyen-âge. Après quatre années de fouilles, les archéologues présentent leurs découvertes sur internet.

Des boucles de ceinture, des pièces de poterie, des éperons, et des pièces de monnaie. Le sous-sol de Fleurey-sur-Ouche (Côte-d'Or) a quelques kilomètres de Dijon revèle ses secrets.

Les archéologues de l'INRAP ( l'Institut National de recherches archéologiques préventives) ont profité de la construction de la maison de santé pour mener une campagne de fouilles en plein centre-bourg. Fleurey-sur-Ouche est connu pour son prieuré, et ces recherches menées durant quatre ans confirment que cette commune a été un important carrefour commercial, connu pour son marché, durant tout le moyen-âge.

"Jusqu'alors, très peu de recherches avaient été faites sur ce secteur" précise Gaëlle Pertuisot, archéologue à l'Inrap. "Là, on a retrouvé tout le tracé de la muraille, on aussi retrouvé une tourelle inconnue jusqu'alors. Cela permet établir la morphologie du village."

Gaëlle Pertuisot nous dit ce qui l'a surpris Copier

Les archéologues de l'Inrap ont réalisé un diaporama très clair qui résume leur travail et le visage du village de Fleurey-sur-Ouche au moyen-âge.

Sol intérieur de l’Époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles). © Radio France - Gaëlle Pertuisot

Les habitants peuvent découvrir a quoi ressemblait leur village il y a plus de mille ans. Jacqueline Mugnier préside l'Hipaf, une association qui s’intéresse au patrimoine de Fleurey-sur-Ouche. Elle est captivée par le résultat des archéologues.

Voila ce qui a surpris cette passionnée du patrimoine Copier

"On a un seul regret" précise Jacqueline Mugnier "C'est que les murailles magnifiques sont maintenant enfouies sous le sol par l'aménageur de la maison de santé. On réfléchit à un marquage au sol pour indiquer leur emplacement. On pense également faire une expo photo de toutes ces découvertes sur les grilles de l'école, dés que les conditions sanitaires le permettront."