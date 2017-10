En cours de réalisation à Dijon, un jeu téléchargeable pour vous aider à renoncer au tabac

Smokitten, c’est un jeu vidéo bientôt téléchargeable sur vos tablettes et smartphones. Il ambitionne de vous accompagner dans votre désir d’arrêter la cigarette. Il a été imaginé à Lyon et est en cours de programmation à Dijon.

Pour inciter les fumeurs à arrêter la cigarette, le gouvernement souhaite que le paquet coûte 10 euros en 2020. Mais il existe d'autres initiatives, comme un jeu video qui sera disponible au printemps. Il est actuellement en cours de programmation par la société dijonnaise Da Viking Code. C'est une société lyonnaise, Dowino, qui en a eu l'idée. Smokitten met en scène un petit chat qui ne veut plus être accro à la cigarette. « On va devoir l’occuper par tous les moyens pour ne pas qu’il reprenne la clope », explique Pierre-Alain Gagne, gérant et cofondateur de Dowino. « Et donc , en l’occupant, on va aussi occuper le joueur pendant les périodes où il éprouve de fortes envies de fumer ».

Jouer au lieu de fumer

Pour résister à l'envie d'en griller une, le joueur va donc faire faire à son avatar chaton des activités de défoulement, punching-ball, course à pied ou autre, en pianotant frénétiquement sur son smartphone. Ou bien au contraire, s'il préfère se relaxer, il optera pour une activité zen, yoga, balade en montgolfière au-dessus de l'île où vit Smokitten. « Il évolue sur une île qui d’abord est assez désertique et austère, un peu une métaphore de l’état de santé du fumeur, et puis petit à petit, elle va reverdir, l’eau va être plus propre, les arbres vont repousser. » L’idée est donc de motiver le joueur par cette récompense visuelle et de lui donner envie de ne pas perdre ses acquis au risque de revenir en arrière.

Une version gratuite pour les enfants

D’étape en étape, de niveau en niveau, le jeu doit durer 222 jours, jusqu’à ce que le joueur-fumeur puisse se considérer comme bien sevré de son tabagisme. Il pourra créer dans l’application un groupe privé d’amis, qui pourront lui adresser des messages de soutien. L'application sera téléchargeable au prix de 4, 99 euros. Mais une version gratuite du jeu a été pensée pour les enfants, avec le même graphisme, le même chaton, mais cette fois avec un message de prévention contre les méfaits du tabac pour que les plus jeunes ne soient pas tentés par la cigarette.

Le jeu Smokitten a reçu l'appui de la Ligue contre le cancer de la Loire et d'un centre de prévention contre le cancer à Saint-Etienne. Colette Thomas, infirmière tabacologue à la Maison du souffle à Dijon, approuve ce genre d'initiative : « Tout ce qui est vidéo attire les jeunes. C’est un moyen ludique accessible. Ça peut être dans le tram, dans le bus, en marchant, on peut avoir accès à tout moment à ce jeu ». L'application Smokitten devrait être disponible au printemps 2018.