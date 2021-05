Fast & Furious, Taxi, bientôt Retour vers le futur : un Creusois reproduit des voitures de films

Dans son garage de Pionnat, au sud de Guéret, Etienne Menudier reproduit des voitures iconiques. Il n'a jamais été formé à la mécanique mais a toujours eu un attrait particulier pour les voitures. La preuve : avant de s’atteler à ce travail de reproduction, il ne regardait pas les films ! "Je trouvais juste les voitures jolies", raconte le jeune homme.

ECOUTEZ - Reportage de Coline Cornuot dans le garage de ce passionné Copier

C'est lorsqu'il a acheté une Mitsubischi Eclipse, identique à l'un des bolides de Fast & Furious qu'il a eu le déclic. "C'est une voiture assez rare en France, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose", explique-t-il. Il a donc patiemment recherché les pièces, repeint la carrosserie et cherché à imiter le plus fidèlement possible la voiture iconique.

Etienne Menudier a acheté et rénové une Mitsubischi Eclipse, identique à l'une des voitures de Fast & Furious. - Yves-Olivier Ebé - droits réservés

Une passion coûteuse

Depuis, entre ses voitures et lui, c'est l'amour fou : "Je me mets au travail entre mes services, dès que je peux. Quand on a la passion, on ne compte pas son temps !" Car du temps, il lui en faut. Ce perfectionniste passe environ un an sur chaque voiture.

Mais c'est une passion coûteuse. "En garage, il faut compter entre 15.000 et 20.000€. Moi, je fais pas mal de récup, je dépense environ 7.000€", détaille-t-il.

Serveur à Guéret, Etienne Menudier est passioné de mécanique. - Yves-Olivier Ebé - droits réservés

ECOUTEZ - Etienne Menudier raconte les étapes de ses créations Copier

Partager ses créations

Mais Etienne Menudier ne compte pas s'arrêter là : il a des projets plein la tête. "Quand j'aurais fini l'Eclipse et Taxi 1, je m'attaquerais à Taxi 4 et 5. Je voudrais aussi reproduire la Delorean de Retour vers le futur." Et le jeune homme compte bien faire de ce hobby un métier. "Ce que je veux, c'est lancer ma société de location."

Si son projet se concrétise, les bolides pourraient être loués pour de grandes occasions, comme des mariages ou des anniversaires. Etienne Menudier espère partager sa passion et donner à des amateurs le plaisir de conduire ses créations.