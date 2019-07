EN DIRECT - "L'homme volant", Franky Zapata, tombe à l'eau en tentant la traversée de la Manche sur son "flyboard"

Sangatte, France

Franky Zapata va-t-il réussir son pari ? Ce jeudi 25 juillet 2019, il tente de traverser la Manche sur son "flyboard" , de Sangatte à Saint-Margareth's Bay, près de Douvres, en Angleterre. "L'homme volant" originaire de Marseille s'était fait connaître lors du défilé du 14 Juillet à Paris. Ce jeudi, il a dû se frayer une chemin entre entre les bateaux, navires de commerce et autres ferries qui croisent sur la Manche.

L'essentiel :

110 ans après Louis Blériot le 25 juillet 1909, tel un pionnier de l'aviation, le Marseillais va survoler la Manche à bord de sa planche volante dotée de cinq turbo-réacteurs.

dotée de cinq turbo-réacteurs. Lancé à 140 km/h au-dessus de la mer, il doit parcourir les 36 kilomètres qui le séparaient de sa destination en vingt minutes en effectuant une pause "ravitaillement" en mer.

Suivez l'exploit en direct

9h18 - Franky Zapata est tombé à l'eau au moment de se ravitailler !

9h13 - Côté anglais aussi on parle de Zapata. Nous, on l'appelle "l'homme volant" mais chez les Britanniques, certains le surnomment "le Rocketman". Classe non ?

9h10 - Cinq minutes (environ) qu'il a décollé et on est en apnée. Pas vous ?

9h05 - Ça y est, Zapata a pris son envol ! Go go Franky !

9h - Bonjour à tous et bienvenue sur la dune de Sangatte. Franky Zapata est monté sur la plateforme, calé sur sa planche volante, il procède aux derniers préparatifs avant le décollage.