Feu vert pour quatre nageurs dont l'Icaunais Arnaud Chassery, né à Joigny. Spécialiste des aventures sportives et des nages de longues distances, il va avec ses trois coéquipiers français, Jacques Deutsch, Sylvain Berthomeau et Frédéric Constanda, traverser la Manche à la nage, en relais, sans palme ni combinaison. France Bleu Auxerre est à bord du bateau qui suit l'expédition et vous propose de suivre cette aventure.

La traversée de la Manche en direct

03h44 - Dernier entraînement mardi soir. Arnaud, Frédéric, Jacques et Sylvain se sont entraînés mardi, puis dans la soirée (notre photo) dans la rade de Douvres, une dizaine de minutes de nage pour s'essayer au "noir complet".

03h19 - L'eau entre 15 et 17 degrés. "C'est un honneur d'être le premier relayeur. Il va falloir être à fond ! C'est la première minute où il fait un peu frais... après c'est parti !" s'amuse Sylvain Berthomeau, premier relayeur et originaire de Brion, près de Joigny.

03h02 - Difficile de nager dans le noir ! Le départ étant donné au beau milieu de la nuit, les quatre sportifs vont se retrouver dans le noir complet. "Nager en pleine nuit, c'est complètement différent du plein jour. C'est limite un autre sport, on perd tous les repères, on n'a aucun notion de distance, de temps. On ne sait pas ce qu'on touche, un méduse, un poisson, une algue. On ne voit rien du tout !" raconte Frédéric Constanda, le benjamin de l'équipe, 23 ans, originaire de Bassou.

02h41 - La traversée ne se fait pas n'importe comment. Il y a un protocole très encadré par deux organismes chargés d'homologuer les prouesses sportives des nageurs. La règle, c'est que le bateau s'approche à 50 ou 100 mètres de la côte. Ainsi, le premier relayeur - l'Icaunais Sylvain Berthomeau, originaire de Brion - plonge dans l'eau. Il rejoint la plage à la nage et doit ensuite se mettre debout, lever les bras et s'engager dans la Manche. C'est seulement à partir de ce moment que la traversée pourra officiellement commencer !

L'équipe des quatre nageurs avec Arnaud Chassery, accompagné de Jacques Deutsch, Sylvain Berthomeau et Frédéric Constanda. - DR

02h33 - Véritable départ vers 2h30. L'équipe a rendez-vous à minuit-et-demie au port de Douvres (Angleterre) avec le capitaine du bateau suiveur, son adjoint et le juge chargé d'homologuer la traversée. Tout le monde va embarquer sur un petit chalutier d'une dizaine de mètres. Le temps de faire toutes les vérifications, il sera environ 1h30 du matin, donc 2h30 en heure française.

02h01 - 34 km... minimum ! La distance minimal que vont parcourir les relayeurs entre le Royaume-Uni et la France est d'environ 34 kilomètres, mais avec les courants et la dérivation, on atteint très souvent le double.