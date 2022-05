Suivez les finales nationales, amateurs, apprenants et professionnels, du Trophée des Léopards en direct. Les lundi 16 et mardi 17 mai à l'abbaye aux Dames de Caen, le concours culinaire met les produits normands à l'honneur. C'est aussi l'occasion de faire son marché après des producteurs.

EN DIRECT Trophée des Léopards et marché normand à l'Abbaye aux Dames de Caen

Le Trophée des Léopards est un concours de cuisine destiné à récompenser des apprenants, des chefs professionnels et des amateurs et à mettre en valeur les produits de Normandie.

Après la pomme en 2021, c'est autour du fromage Neufchâtel avec des huîtres de Normandie et du bœuf de race normande que les finalistes s'affronteront. Le jury rassemble des chefs prestigieux et c'est Pierre Caillet, Meilleur Ouvrier de France, qui le préside. Le concours est organisé par Marie Sauce Conseil en partenariat avec la Région Normandie.

Pour l’occasion, le parc d'Ornano, face à la cour de l'Abbaye aux Dames, accueille le marché des Léopards, véritable marché normand ouvert au public. Une trentaine d’exposants et de producteurs normands proposera les produits emblématiques de la Normandie. Le marché est ouvert de 11h à 19h le lundi 16 et le mardi 17 mai.

Suivez le Trophée des Léopards avec France Bleu

France Bleu partenaire du Trophée des Léopards, vous fait vivre en direct la compétition et vous fait découvrir les producteurs présents sur le marché. Détail des émissions spéciales :

Lundi 15 mai

- 10h-12h avec Sylvain Cottigny sur France Bleu Normandie (Calvados-Orne)

- 16h-19h avec Eric Vallée dans l'émission de Rodolphe Baudry sur France Bleu Normandie (Calvados-Orne)

Mardi 16 mai

- 10h-11h avec Sylvain Cottigny sur France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie (Calvados-Orne)

- 11h-12h avec Sylvain Cottigny sur France Bleu Normandie (Calvados-Orne)

- 16h-19h avec Eric Vallée dans l'émission de Rodolphe Baudry sur France Bleu Normandie (Calvados-Orne)Le trophée des Léopards / Aucun(e)

Le Trophée des Léopards : un concours prestigieux

Trois épreuves se disputent les 15 et 16 mai 2022 pour la seconde édition du Trophée des Léopards organisé par Marie Sauce Conseil, avec le soutien de la Région Normandie. Amateurs, apprenants et chefs professionnels s'affrontent autour des produits normands. Durant trois heures, ils doivent réaliser deux plats et un dessert à base de produits normands imposés.

Concours amateurs

Le concours amateurs se déroule le lundi sous l'œil d'un jury d'experts exceptionnels autour de Bernard Leprince, Meilleur Ouvrier de France, président du Jury : Hervé Morin, président Région Normandie, Thierry Desceliers, Toque Française, Michel Bruneau, La Bouride à Caen ancien chef étoilé, Arnaud Viel, La Renaissance* à Argentan, Stéphane Levesque, Entre Terre et Mer à Honfleur, Fabrice Pottier, Toque Française, Ludovic Legendre, FIM Cci Granville, Stéphane Carbone, Restaurant Stéphane Carbone et l’Espérance à Caen et Johan Thyriot, Le 1912* Cures Marines à Trouville.

La sélection 100%Normands s'est déroulée le 30 mars 2022 au Lycée Agricole du Pays de Bray à Brémontier Merval. Après une journée de compétition et de découvertes, le manchois Werner Guérandel s'est sélectionné pour la finale du 16 mai. Il affrontera cinq autres candidats amateurs venus de la France entière.

Concours apprenants et chefs professionnels

Le mardi 17 mai matin ce sont les apprenants qui se disputent le Trophée et l'après-midi, les chefs professionnels. 27 : 27 chefs prestigieux sont réunis dans le jury autour de Pierre Caillet : un des Meilleurs Ouvriers de France (MOF), Toque de l’Année 2018, Hôtel Restaurant le Bec au Cauchois* à Valmont (76), devront les départager.