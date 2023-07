En Dordogne, il fabrique le fauteuil roulant du Pape avec du bois sauvé de Notre-Dame de Paris

Dans son atelier, en Périgord Vert, Paul ponce minutieusement un fauteuil en bouleau. C'est le futur fauteuil roulant du Pape.

Du bois récupéré sur la charpente de Notre-Dame de Paris

C'est un très beau fauteuil, en bouleau, avec un grand dossier, des finitions soignées et des symboles. "On m'a confié des poutres de la charpente de Notre-Dame de Paris, rescapée de l'incendie de 2019". Elles étaient carbonisées, Paul les a limées, centimètre par centimètre, pour arriver au cœur, encore exploitable. "Ces poutres proviennent de chênes qui ont poussé autour de l'an 1200. Elles sont contemporaines de Saint-François d'Assise, le saint patron du Pape." Elles sont utilisées pour les accoudoirs du fauteuil.

Paul fabrique le fauteuil roulant du Pape dans son atelier en Dordogne © Radio France - Louis de Bergevin

Lui-même en fauteuil roulant depuis dix ans, Paul s'est mis, il y a quelques années, à fabriquer un premier fauteuil en bois, un prototype. Puis un deuxième, plus adapté. "Je vois mes propres fauteuils roulants en bois comme un costume. Quelque chose que je mets pour certaines occasions. C'est celui que je prends quand je vais à une soirée avec des amis, quand je vais à un mariage... Enfaite, dès que je mets des belles chaussures, je prends mon fauteuil en bois."

Un fauteuil "adapté" pour le Pape

Le Pape, lui, a un fauteuil classique, en métal. Ca, Paul l'a remarqué, et s'en étonne. "J'estime que le fauteuil roulant du Pape n'est pas adapté parce que je dis, peut-être un peu vulgairement, que le Pape ressemble à un petit vieux en maison de retraite, sourit malicieusement l'ingénieur de formation. Il est certes vieux, mais il n'est pas à la retraite et il a un rôle primordial à jouer dans le monde. Ses interlocuteurs sont des chefs d'états. On ne peut pas le mettre dans un fauteuil roulant qui va leur donner l'impression qu'il est un vieux sénile, ce n'est pas possible."

L'un des deux fauteuils roulant que Paul s'est fabriqué pour lui même - Harold Passini / SOXH Factory

Le Pape a accepté d'être le parrain du projet

Il y a trois mois, Paul a rencontré le Pape François au Vatican. Après une photo de groupe, le Saint Père s'est approché pour saluer les fidèles. "Comme je suis en fauteuil, je suis toujours devant. Le prêtre qui nous avait emmené à Rome m'a dit: Le Pape va certainement te saluer, tu lui attrape la main et tu as trente secondes pour pitcher ton projet. Hop, le Pape arrive..."

Bonjour Saint Père, je m'appelle Paul, je suis ingénieur, je viens de France, je fabrique des fauteuils roulants comme celui sur lequel je suis assis. Mon objectif est d'en faire le fauteuil roulant performant des plus modestes. Je lui tend la maquette que j'avait préparé. Il la prend, son regard s'illumine, il sourit. Il joue avec les roues qui étaient articulées. Il relève la tête et il répond : j'accepte d'être le parrain de votre projet.

Paul remettra le fauteuil roulant au Pape lors de sa venue à Marseille le 23 septembre prochain.

Une idée née en Inde

L'objectif de Paul, c'est de profiter de la visibilité apportée par le Pape François pour trouver des partenaires qui l'aideraient à développer son projet. "Des partenaires industriels pour le marché occidental" pour réaliser des fauteuils un peu haut de gamme. Mais aussi "des associations, des ONG pour mettre en point modèles "low tech", plus simples à fabriquer", moins chers aussi.

"J'ai été assez marqué par un voyage à Calcutta il y a quelques années. J'ai débarqué avec un fauteuil roulant comme on est beaucoup à avoir en France, très haut de gamme, très cher. Il était performant et me permettait d'être autonome. Mais dans les dispensaires où je suis passé, des dizaines d'hommes n'avaient que trois fauteuils roulants à leur disposition. Je me suis senti très mal à l'aise d'avoir tant de chance. Je suis rentré en me disant qu'il fallait que je trouve une façon de fabriquer des fauteuils roulants performants qui pourraient être déployables dans les pays en voie de développement."

Le fauteuil du Pape est un prototype. En comptant les plans, l'achat du matériel, ça prend quatre mois à réaliser. Maintenant que Paul sait faire, il pourrait le fabriquer en deux semaines.