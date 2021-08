VIDÉO - En Dordogne, un distributeur automatique de poissons frais ouvert 24 heures sur 24

La poissonnerie Marty à Périgueux a ouvert un distributeur de poissons et crustacés sur la zone commerciale de Couture, sur le parking du Super U à Notre-Dame-de-Sanilhac. Ouvert 24h/24 et 7j/7, pour les fringales de bulots au coeur de la nuit.

Sur le parking, tout le monde baisse sa vitre pour regarder. Le distributeur est tout bleu, couleur de la mer. Et l'affiche promet poissons, crustacés, plats cuisinés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Après le distributeur de pain, le distributeur de pizza, voici le distributeur de poissons. Il a ouvert à Notre-Dame-de-Sanilhac, sur le parking de la zone commerciale du Super U. C'est la très chic poissonnerie Marty du centre-ville de Périgueux qui l'a ouvert il y a deux semaines. Et c'est du frais : "On réapprovisionne tous les deux jours maximum", assure Frédéric Marty, le patron.