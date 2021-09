EN IMAGES - Environ 500 personnes réunies en Creuse pour sacrer la plus belle coupe mulet d'Europe

La Creuse accueille ce samedi 4 septembre un évènement qui décoiffe. Près de 500 personnes sont réunies à Chéniers pour l'élection du champion d'Europe de la plus belle coupe mulet. Cette coiffure typique des années 80 a encore des adeptes.

Nicolas et ses amis sont venus de Belgique. Nicolas porte la coupe mulet depuis 20 ans.

Près de 500 personnes participent ce samedi 4 septembre au festival de la coupe mulet. Pour la première fois, l'événement se déroule en Creuse, au moulin de Piot. Le nouveau champion d'Europe de la coupe mulet doit y être sacré. Le Breton Gauthier Istin, champion en titre, est présent mais ne concourt pas cette année.

Gauthier Istin est venu à pied de Bretagne pour participer au festival de la coupe mulet à Chéniers - Lisa Melia

Un défilé de coiffures extravagantes

Sur le site, la plupart des festivaliers arborent une coupe mulet. Mais chacun a son style. Cette coiffure n'a qu'une seule contrainte : elle doit être courte sur le devant, et longue derrière. Pour le reste, chacun fait selon son inspiration. On a ainsi pu voir des cheveux teints de toutes les couleurs. Des mulets courts et d'autres longs jusqu'aux fesses.

Une participante auvergnate - Lisa Melia

Jen, de San Francisco et Alex, de Lyon, sont venus en Creuse pour l'évènement. - Lisa Melia

Daniel, de Corrèze, est accompagné de sa fille, car il ne voulait surtout pas louper le festival ! - Lisa Melia

Isabelle et Damien ont organisé la première édition du festival, en Belgique et ils sont venus en Creuse pour prêter main forte. - Lisa Melia

Pour devenir champion d'Europe de la coupe mulet, mieux vaut aussi peaufiner son costume. En sandales/chaussettes, en pilote de F1, ou en marcel et grosse chaîne en or, chacun tente sa chance.

Le concours comprend une catégorie couple. - Lisa Melia

Pour le défilé (sous la pluie), le costume compte presque autant que le mulet pour recueillir les applaudissements du public. - Lisa Melia

Maillot de bain et fausse moustache sont venus compléter la panoplie de Steph, alignée dans la catégorie "coupe mulette". - Lisa Melia

"Il faut une certaine nonchalance, une manière d'assumer son anticonformisme et il ne faut pas que ce soit fait dans la demi-mesure, le mulet", explique Kévin, le speaker du concours.

Il faut que ça reste moche, le mulet

Le jeune homme des Hauts-de-Seine précise : "Plus c'est outrancier mieux c'est. Car cette coiffure c'est une manière de se demander : est-ce qu'on a envie de se contraindre à suivre ce qui est déterminé comme le bon goût? Sachant que ce qui est de bon goût pour l'un, ne le sera jamais pour l'autre."

Les coiffeuses ont été très sollicitées par les festivaliers. - Lisa Melia

Beaucoup de festivaliers qui arborent ce mulet évoquent un sentiment de liberté, une envie d'autodérision et de s'assumer. Certains n'ont pas hésité à se faire couper les cheveux sur place, par trois coiffeuses professionnelles.

Bonne ambiance sur le site

Le festival s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, avec de la musique et des jeux tout l'après-midi, notamment le lancer de mules (ou plutôt de savate).

