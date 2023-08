EN IMAGES - 1.000 canards lâchés à La Rochebeaucourt-et-Argentine en Dordogne

C'est la plus ancienne course aux canards (en plastique) du Périgord ! La course de canards de la Rochebeaucourt-et-Argentine a eu lieu ce mardi 15 août. Il s'agissait de la 15e édition. Le principe est simple, il faut acheter un caneton et parier sur le fait qu'il sera le premier à franchir la ligne d'arrivée, une centaine de mètres plus loin sur la Nizonne.

ⓘ Publicité

loading

Le départ se fait sur le pont. Cette année, le niveau de la rivière est bas avec la sécheresse, "ça prendra plus de temps" explique Jean-François, le président du comité des fêtes. Les participants et spectateurs viennent de Dordogne, de Charente et même de Pologne pour Virginie et sa fille pour qui cette course est devenue un rendez-vous de l'été.

Les propriétaires des premiers canetons à franchir la ligne remportent des lots, des paniers garnis, des bouteilles de vins.

Les canetons étaient en vente dans les commerces de la commune. © Radio France - Thibault Delmarle

Jean-François, le président du comité des fêtes se met à l'eau pour récupérer les canetons © Radio France - Thibault Delmarle

Les petits canards ont été lâchés dans le Nizonne ce 15 août. © Radio France - Thibault Delmarle