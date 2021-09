EN IMAGES - 100 kilomètres en Solex : une joyeuse bande de copains bretons découvre le bocage mayennais

lls ont fait une centaine de kilomètres dans le bocage mayennais, en Solex ! Une sympathique promenade ! Des copains et copines de Louvigné-du-Désert, près de Fougères, ont roulé des mécaniques toute la journée de mardi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces retraités bretons, qui habitent le même quartier, cultivent une passion commune et dévorante pour la pratique du Solex depuis des années.

La Mayenne en Solex, c'est le pied ! © Radio France - G.Treille

De joyeux promeneurs chevauchant de belles machines.

►► ECOUTEZ

Le bocage mayennais en Solex : "ça c'est un Solex de 1965-1966" Copier

Des Solex pour certains fabriqués dans les années 60 © Radio France - Germain Treille

"Tous les ans, on fait une sortie Solex. C'est une passion. Un Solex c'est lunatique, la veille il démarre et puis le matin il ne marche plus" raconte l'un des membres de cette bande de copains.

►► ECOUTEZ

"ça fait 50 ans que je fais du Solex" Copier