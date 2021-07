Vous ne rêvez pas, il y a bien des radeaux sur la rivière de la Mayenne ce dimanche 4 juillet. La célèbre course des "Ofnijec" de la Jeune Chambre Economique part de Saint-Jean-sur-Mayenne pour rejoindre Laval. Les radeaux sont comme toujours hauts en couleurs.

EN IMAGES - 12 radeaux naviguent sur la rivière de la Mayenne pour la célèbre course des "Ofnijec"

Pour cette édition 2021, 12 radeaux sont en course. Habituellement, il y en a une trentaine.

C'est le retour ce dimanche 4 juillet d'une course insolite, une course des"Ofnijec", des "objets flottants non-identifiés de la Jeune Chambre Economique". Il s'agit de radeaux décorés un peu follement. Chacun concourt pour une entreprise. Cette année, 12 équipages ont pris le départ à 9 heures de Saint-Jean-sur-Mayenne au niveau de l'aire de camping-cars.

Un départ dans la bonne humeur. Les concurrents, à peine partis, s'arrosent à coup de seau d'eau et le public n'y échappe pas non plus.

Le thème cette année pour la décoration des radeaux, c'est la liberté.

Bidons, palettes, polystyrène... Chaque équipage choisit de construire son radeau comme il le souhaite. © Radio France - Aurore Richard

Certains ont passé de très beaux et très saillants costumes pour cette course des "Ofnijec". © Radio France - Aurore Richard

Après un passage et une pause à la mi-journée à Changé, les radeaux terminent leur course vers 16 heures à Laval, au niveau du château.

Le radeau du Foyer des jeunes de Saint-Jean avait remporté la précédente édition en 2019. © Radio France - Aurore Richard

Le public était présent à Saint-Jean-sur-Mayenne, près de l'aire des camping-cars, pour souhaiter bon vent aux équipages. © Radio France - Aurore Richard

C'est un plaisir pour les équipages comme pour les spectateurs de retrouver cette course des "Ofnijec". L'édition 2020 avait été annulée à cause de la crise sanitaire. Cet événement est organisé depuis plus de 30 ans en Mayenne.