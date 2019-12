EN IMAGES - 2010-2020 : ce qu’on retiendra de la décennie en Normandie

View this post on Instagram

You never know where music will take you.. or where you will take it! My saxophone ended up on @iss / On ne sait jamais où nous mènera la musique… ou là où on la mènera - Mon saxophone a fini par rejoindre l’ISS! 🎷 #ESA #astronaut #space #ISS #mission #proxima #music #fetedelamusique #fetedelamusique2017