EN IMAGES - 24 heures du Mans : une incroyable reconstitution des stands de 1970

Passionné de maquettes et de course automobile, le Normand Eric Bayez expose une incroyable réalisation sur le circuit des 24 heures du Mans jusqu'au dimanche 11 juin : ce diorama, d'une longueur de 4,50 mètres, représente jusque dans les moindres détails la voie des stands de l'édition 1970 des 24 heures avant le départ. De quoi replonger les visiteurs dans l'ambiance des années Steve McQueen et du film Le Mans.

De Jacky Ickx à Steve McQueen

Pour offrir la vision la plus réaliste possible de ce à quoi ressemblait la ligne droite des stands de l'époque, Eric Bayez a fait attention à tout : "Si vous regardez bien, vous avez un pilote qui est en train de boucler son casque avec son casque bleu nuit, c'est Jacky Ickx. Là, on retrouve les fameuses Porsche 917 Gulf et le seul qui n'a pas de casque, c'est Steve McQueen".

En 1970, les spectateurs étaient au plus près des mécanos et des pilotes aux 24 heures du Mans © Radio France - Julien Jean

Le diorama montre aussi des gendarmes ou les spectateurs assis sur le rebord des tribunes, touchant presque les mécanos. Il y a même les sœurs et le curé pour la messe du dimanche sur le circuit et les mariages. "En 1970, il y avait beaucoup de mariages le jour de la course. Les gens se mariaient sur le circuit, à la Chapelle, justement", sourit l'habitant de Grand-Bourgtheroulde (Eure). "C'est assez amusant, mais bon, pourquoi pas ?"

Chaque détail des 24 heures du Mans est reproduit pour faire revivre l'ambiance de 1970 © Radio France - Julien Jean

L'œuvre d'Eric Bayez lui a demandé pas moins de 1.200 heures de travail. Elle comprend 2.286 figurines et 32 voitures. "Certains trouvent que je suis fou, d'autres que je suis passionné. Où est la frontière ? Je ne sais pas. Je suis sans doute un peu les deux".

Une magnifique maquette à l'échelle 1/18e est exposée dans l'enceinte du circuit des 24 heures du Mans, à l'espace de la Chapelle. © Radio France - Julien Jean

Le diorama est exposé dans l'un des salons du réceptif de l'espace membres de la Chapelle, sur le circuit des 24 heures, pendant toute la durée de l'édition 2023. Il est visible de 8h à 1h du matin jusqu'au vendredi 9 juin, puis de 8h à 3h le samedi 10 juin et enfin le dimanche 11 juin de 6h à 18h.