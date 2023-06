Dans un peu plus d'un an, Paris va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce samedi, Meslay-du-Maine dans le Sud-Mayenne a organisé les Jeux Olympiques "farfelus". L'occasion de faire monter l'effervescence pour cette commune labellisée "Terres de Jeux".

Les Jeux Olympiques "farfelus" de Meslay-du-Maine © Radio France - Valentin Plat C'est une compétition pour le moins originale que le centre social de Meslay-du-Maine a organisé ce samedi 24 juin 2023 : les Jeux Olympiques "farfelus". Près de six épreuves ont été mises en place, dans le parc de la mairie de cette commune du Sud-Mayenne pour passer un moment en famille, dans la joie et le partage. ⓘ Publicité Les Jeux Olympiques "farfelus" de Meslay-du-Maine © Radio France - Valentin Plat Une organisation qui ne doit pas au hasard puisque la commune de Meslay-du-Maine est labellisée "Terres de Jeux" en prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Les Jeux Olympiques "farfelus" de Meslay-du-Maine © Radio France - Valentin Plat Parmi les activités possibles à faire en équipe : de la course en sac, du jet de verre d'eau, de la joute sur structure gonflable ou encore des combats de sumo. Les Jeux Olympiques "farfelus" de Meslay-du-Maine © Radio France - Valentin Plat Sous un soleil de plomb, les participants à ces activités ont pu se rafraîchir à la buvette de l'évènement qui ne servait que des sirops aux couleurs des anneaux olympiques. Les Jeux Olympiques "farfelus" de Meslay-du-Maine © Radio France - Valentin Plat À lire aussi En Mayenne, le relais de la flamme olympique débutera à Château-Gontier