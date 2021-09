EN IMAGES - A La Chapelle-au-Riboul, le cinéma, laissé à l'abandon depuis 50 ans, retrouve son éclat d'antan

Une compagnie de théâtre amateur s'est lancée dans une incroyable et fabuleuse aventure : redonner vie au cinéma de La Chapelle-au-Riboul, dans le Nord-Mayenne. L'établissement, inauguré dans les années 40, a fonctionné pendant plus de vingt ans avant de tomber en désuétude.

C'est l'histoire d'un cinéma abandonné depuis un demi-siècle à La Chapelle-au-Riboul, un lieu qui va bientôt revivre. La compagnie de théâtre amateur Oh a racheté les murs, a dépoussiéré les locaux envahis par les mauvaises herbes et la rouille. La rénovation de l'établissement se poursuit et tout sera prêt en octobre pour les premières séances.

Le cinéma de La Chapelle-au-Riboul va revivre © Radio France - g.treille

Ce cinéma resurgit donc du passé, un lointain passé. C'est à la fin des années 40 qu'il avait été inauguré et les habitants du coin en ont profité jusque dans les années 70. Olivier Hédin est le directeur artistique de la compagnie Oh : "Le premier gérant, le premier propriétaire était tailleur et coiffeur, il était sourd. Il a d'abord mis en place un cinéma itinérant dans le canton, il se déplaçait avec une charrette dans tous les villages, il y avait deux ou trois séances par semaine. Et puis, un jour, il a sédentarisé son action. On le voit, le cinéma est resté dans son jus d'époque. Notre projet c'est de le remettre en lumière et aussi dire aux habitants qu'ils peuvent se l'approprier, de s'en emparer pour que vive un lieu de culture, en milieu rural".

Le cinéma de la Chapelle-au-Riboul © Radio France - g.treille

L'ancien boulanger de La Chapelle-au-Riboul se souvient bien des folles soirées organisées dans ce cinéma quand il était adolescent, dans les années 60 : "nos parents nous donnaient le droit d'aller au cinéma le dimanche soir, avec les copains et les copines. On s'amusait bien, on draguait, c'est là qu'on a connu nos premiers émois. On se battait pour aller à la mezzanine pour être tranquille, pour des petits rapprochements, ça me rappelle de bons souvenirs".

De son inauguration jusqu'à sa fermeture, le cinéma de La Chapelle-au-Riboul était aussi utilisé pour la tenue de spectacles, un lieu qui pouvait accueillir 200 personnes.