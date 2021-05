EN IMAGES - A La Rincerie, du wakeboard, des riders, des air-tricks, de la vitesse, c'est le kif

La saison touristique démarre à toute vitesse sur la base de loisirs de La Rincerie, dans le Sud-Mayenne. Une activité attire beaucoup de monde : le wakeboard, un loisir qui combine ski nautique et le surf. Sensations fortes garanties.

On ne fait pas que du vélo en Mayenne, on fait aussi du Wakeboard

Avec le retour du beau temps, il y a du monde au bord de l'eau, en Mayenne. Au bord des rivières, au bord des étangs, des lacs. On en profite pour prendre l'air, pour sortir les enfants, pour piquer une tête, pourquoi pas, et pour s'amuser comme des fous. A la base de loisirs de La Rincerie, à la Selle-Craonnaise, par exemple, une partie du lac est réservée aux amateurs de vitesse et de figures acrobatiques.

Le wakeboard est une activité qui combine le ski nautique et le surf.

Wakeboard à La Rincerie © Radio France - g.treille

Tracté par un câble de téléski, à 40 km/h, vous ressentez toutes les sensations de la glisse et de la vitesse.

Un sentiment de liberté surtout en ce moment explique l'un des riders rencontré par France Bleu Mayenne, "de l'adrénaline, de la légèreté, ça fait du bien".