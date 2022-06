EN IMAGES - A Loudéac, des lettres de l'an 2000 découvertes au fond d'un placard

Ce dimanche 24 juin, à l'occasion de la kermesse de l'école Sainte-Anne de Loudéac, d'anciens élèves vont découvrir les lettres qu'ils avaient écrites en l'an 2000 et dans lesquelles ils imaginaient leur vie dans 20 ans.

"Je me souviens très bien de la cérémonie, toute l'école réunie face à un trou", se remémore Marc-Antoine qui avait 10 ans en l'an 2000. "Le directeur avait glissé toutes les lettres dans une boîte avant de l'enterrer et de planter un petit arbre dessus. Et il nous avait donné rendez-vous dans 20 ans".

La boite enterrée était vide...

En réalité, depuis toutes ces années, ces lettres dans lesquelles les élèves imaginaient leur vie dans 20 ans, sommeillaient au fond d'un placard de l'école Sainte-Anne, à Loudéac. Le directeur les avait discrètement retirées de la boîte enfouie par peur qu'elles se dégradent sous terre avec le temps. Elles resurgissent donc intactes aujourd'hui, notamment celle de Marc Antoine...

Des rêves qui se réalisent, d'autres pas

"Cela s'apparente plus à une liste de vœux pour le père Noël qu'à un plan de carrière", sourit Marc-Antoine, "mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a beaucoup de vrai dans cette lettre. Je suis à Paris, je suis informaticien, j'ai plusieurs ordinateurs..."

"En 2020, je serai maçon", écrivait de son côté Yves-Marie avec son stylo bleu turquoise.

J'aurai une belle voiture, une belle maison, un avion, un camping-car, j'habiterai à Monaco, je serai célibataire.

Aujourd'hui, Yves-Marie est marié, papa d'un petit garçon. Il habite à Lyon et n'est pas maçon...

Les lettres devaient être ouvertes en 2020, mais le Covid est passé par là. Et cela, évidemment, aucun élève ne l'avait rêvé !