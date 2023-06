EN IMAGES - à Olivet, les fans de Johnny Hallyday continuent d'allumer le feu

En ce mois de juin, Johnny Hallyday aurait fêté ses 80 ans. Bientôt six ans après sa disparition, les fans inconditionnels du "Patron" continuent d'entretenir sa mémoire, comme lors de cette journée "100 % Johnny" organisée à Olivet. Cette commémoration, pilotée par l'association APPEL 45 et la Régie Hallyday, se tenait ce samedi 4 juin dans le complexe de l'Alliage. Des centaines de visiteurs sont venus découvrir les stands qui regorgeaient d'objets à l'effigie de Johnny Hallyday.

Une véritable caverne d'Ali Baba pour les fans inconditionnels - Arnaud Roszak

Certains fans sont venus de très loin. C'est le cas de Bruno, gilet en cuir Harley Davidson sur le dos : "Nous sommes venus de Normandie avec ma femme. On ne rate jamais ces rassemblements. C'est toute notre vie Johnny, il passe constamment à la maison, il n'y a pas à un jour où l'on ne pense pas à lui" explique le quinquagénaire.

Une poupée de Johnny Hallyday © Radio France - Arnaud Roszak

"Johnny, c'est le boss et ça restera le boss"

Des biographes de l'artistes étaient présents, tout comme Pierre Billon, sosie et ami du chanteur venu reprendre les plus grands titres de l'idole des jeunes. Rémi Langlois, lui, est même venu du Québec pour performer pendant deux heures devant les fans. Ce chanteur spécialisé dans les reprises a toujours été inspiré par Johnny Hallyday : "Je l'ai découvert grâce à ma mère quand j'étais petit, avec Elvis Presley et Johnny Cash. Ses fans sont vraiment différents. Il y a une relation entre eux et l'artiste qui est vraiment particulière. Pour assurer ses titres, faut être prêt physiquement et vocalement !"