EN IMAGES - À Reims, qui va devenir le meilleur sculpteur à la tronçonneuse ?

Ils sont venus de toute la France, tronçonneuse à la main, non pas pour faire un massacre mais pour réaliser la plus belle sculpture dans le cadre du 18ème championnat de France qui se tient tout ce week-end à Reims (Marne). Douze candidats, réunis au sein du parc de Champagne, travaillent des troncs de sapin ou d'épicéa pour en faire de véritables œuvres d'art, sous le regard de quelques centaines de spectateurs.

Agent des routes la semaine, sculpteur à la tronçonneuse le week-end

Certes ça fait du bien quand ça s'arrête mais les tronçonneuses se transforment en pinceaux dans les mains de ces sculpteurs. "Alors là je suis parti sur un dragon. On commence à dessiner et après on prend la plus grosse des tronçonneuses pour dégrossir. Le risque c'est de tout découper surtout qu'on ne peut pas recoller", explique Jean-Marie. Ce passionné est agent des routes, en Isère. Il a été sélectionné sur les réseaux sociaux pour venir concourir à Reims.

Parmi les sculptures on distingue notamment un phœnix ou encore le capitaine crochet. Les participants sont notés sur la qualité et l'originalité de leurs travaux sachant qu'ils apprennent le thème cinq minutes avant le début de l'épreuve ! Les douze œuvres, une fois terminées, seront dispersées dans tout le parc de Champagne pour y être définitivement exposées.

Jean-Marie est venu de l'Isère pour faire un dragon © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les sculpteurs suivent un modèle qu'ils viennent de dessiner © Radio France - Stéphane Maggiolini

Les sculpteurs travaillent à même le tronc © Radio France - Stéphane Maggiolini

Le phœnix prépare son envol © Radio France - Stéphane Maggiolini