EN IMAGES - À Reims, un hélicoptère intervient pour déplacer une passerelle

Les automobilistes de la voie Taittinger ont du être surpris, ce vendredi après-midi, lorsque le Super Puma, un gros hélicoptère en provenance d'Albertville, s'est posé sur le parking du stade Auguste Delaune à Reims (Marne). L'appareil a été affrété par le Grand Reims pour déplacé une nouvelle passerelle destinée au parc Léo Lagrange, situé juste à côté. L'opération, inédite dans la cité des sacres, a duré près d'une heure.

L'hélicoptère plus pratique et écologique qu'une grue

La passerelle est en aluminium, elle pèse plus de 3 tonnes et mesure environ 17 mètres. D'habitude, une grue aurait été déployée pour procéder à l'installation de la plateforme sauf que son emplacement est en plein cœur du parc Léo Lagrange. Il aurait fallu abattre des arbres et abîmer le terrain pour poser une grue et manœuvrer au sol avec des camions. Par les airs, c'est plus pratique et pas plus coûteux, dit la ville qui présente un montant total de 102 000 euros.

Faire venir l'hélicoptère a été moins cher que prévu car la communauté urbaine a attendu que l'appareil ait d'autres missions à proximité, il sera notamment demain dans le quartier de La Défense, près de Paris.