EN IMAGES - A Rioz, une Saint-Valen'toutou pour trouver l'amour entre propriétaires de chiens

Et si vous trouviez l'amour… grâce à votre chien ? Ce dimanche 12 février avait lieu un speed dating pas comme les autres au camping du lac a Rioz : La Saint Valen'toutou, un évènement pour les célibataires, propriétaires de chien.

"Avoir un toutou est un premier point commun et peut favoriser un rapprochement", sourit Caroline, présidente de l'association Bande de Clebs, à l'origine de l'évènement. "Sur notre page Facebook, on avait fait le choix de ne présenter que les chiens et pas les humains pour laisser l'effet de surprise et tenter ensuite de trouver quel maître allait avec quel chien."

Tigrou, 8 mois, est venu avec son maître Franck, pour lui aussi rencontrer des copains... et plus si affinité © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les animaux font connaissance... et les maîtres aussi © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"Je suis venue pour faire de nouvelles connaissances et pourquoi pas trouver ma moitié", confie Corinne, venue de Belfort spécialement pour l'évènement. "Je ne me vois pas avec quelqu'un qui n'aimerait pas les chiens. Les miens prennent une grande place dans ma vie... et pour cause, j'en ai huit !"

La Saint-Valen'toutou en images

Plume est un petit peu timide pour le moment et préfère rester dans les bras de sa maman © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Ce joli chow-chow est venu avec sa maîtresse pour lui aussi rencontrer des copains © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les maîtres et leur toutou se présentent chacun leur tour © Radio France - Charlotte Schuhmacher