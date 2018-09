En Normandie, il est possible d'apprendre le Krav Maga, un sport de self-défense israélien, en famille. L'association, qui compte 700 adhérents dans l'Eure, la Seine-Maritime, l'Orne et les Yvelines, propose un cours pour les adolescents et certains parents. L'objectif : la confiance en soi.

Rouen, France

Vous voulez être capable de vous défendre en cas d'agression ? Envisagez peut-être la pratique du Krav Maga, l'art du self-défense utilisé par l'armée israélienne, qui se démocratise depuis quelques années. Le club de Krav Maga Team RG compte plus de 700 adhérents dans dans l'Eure, la Seine-Maritime, l'Orne et les Yvelines, dont 170 dans la métropole rouennaise. Et vous pouvez-même pratiquer en famille.

Tous les samedis, à Rouen, au stade Nelson Mandela, une trentaine d'adolescents apprennent, avec certains parents. Pour Fatima, c'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait faire à ses filles de 14 et 11 ans. "Ça leur permet pour plus tard de savoir se défendre, si elles ont envie de voyager par exemple. Et moi ça me sécurise."

Fatima et sa fille de 14 ans Ambrine. © Radio France - Sixtine Lys

L’aînée, Ambrine, a quand même été un peu intimidée au départ. "Les gradés faisaient des techniques, ils combattaient bien. C'était assez dur les premiers cours, mais on s'y fait vite." Et la jeune fille voit la différence : "Moi je ne suis pas très haut-gradée, mais on peut avoir un peu moins peur. Je me sens plus rassurante."

Mais qu'on se le dise, apprendre le self-défense avec sa mère, c'est quand même quelque chose. "_Je la vois comme je n'ai pas trop l'habitude de la voir_, et c'est assez marrant", confie-t-elle.

Fatima essaye une nouvelle technique avec l'une des adolescentes du cours. © Radio France - Sixtine Lys

Fatima voit sa fille gagner en assurance, et c'est véritablement l'objectif du cours. Raymond Gros est ceinture noire 7ème dan et directeur de l'association. Il explique les bénéfices du Krav Maga sur les adolescents :

Le club est aussi le seul a avoir une section entièrement pour les femmes, et encadrée par une femme.