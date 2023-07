EN IMAGES - A Saint-Jean-de-Monts, les vacanciers jouent au foot en marchant 

Alors que la compétiton mondiale de football féminine se déroule jusqu'au 20 août prochain en Nouvelle-Zélande et en Australie, des vacanciers expérimentent un nouvelle façon de jouer au ballon rond sur le sable de Saint-Jean-de-Monts, en Vendée.

Les jeunes vacanciers assistes au football à 5 en marchant. © Radio France - Emma Dehoey

Depuis deux ans, la fédération française de football fait la tournée des stations balnéaires en pleine saison estivale pour faire découvrir aux touristes le futnet (tennis/foot), le golffoot, le fitfoot (fitness/foot) et le foot en marchant. Déjà passée au Touquet, à Trouville et à Quiberon, la FFF pose ses bagages ces jeudi 20 et vendredi 21 juillet, à Saint-Jean-de-Monts.

"On ne court pas les gars !"

"On ne court pas les gars", crie, sifflet dans la bouche, Théo l'arbitre. "Les jeunes ressentent de la frustration. "Je ne peux pas courir, faire des dribbles et des accélération vers les cages", se plaint Yanis.

Daniel et sa petite fille ont joué au "walking football" à Saint-Jean-de-Monts. © Radio France - Emma Dehoey

Les plus âgés sont, eux, ravis de ce football au ralenti. Daniel, 58 ans, ressort essoufflé de sa partie de six minutes, et avec des gouttes de sueur sur le front : "J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Mais je ne les ai plus. Quand je fais des arrêts, je risque de me faire mal, alors c'est mieux de jouer plus lentement. Pour les personnes d'un certain âge comme moi, c'est une bonne approche."

"C'est le football de demain", lance avec entrain Alain Charance, qui développe ces alternatives au sein de la Ligue de football des Pays de La Loire. Le sport c'est accessible à tous, aux plus de 50 ans aussi, que vous soyez bon ou pas bon pour taper dans le ballon."