EN IMAGES - A Strasbourg, la brasserie Kohler-Rehm vidée lors d'une vente aux enchères

C'était un emblème de la place Kléber. La brasserie Kohler-Rehm, à Strasbourg, est fermée depuis octobre 2020, elle est désormais aussi vidée : une vente aux enchères a eu lieu ce mardi pour écouler le mobilier - 500 tables étaient à vendre, la vaisselle, les lampes ou encore le matériel de cuisine, mais aussi, par exemple, un coffre-fort, des toilettes suspendues, un monte-charge, des extincteurs et même le système de clim.

Du mobilier à vendre dans l'ancienne brasserie Kohler-Rehm © Radio France - Magali Fichter

Mais malgré des mises à prix très basses - 50 euros, par exemple, pour un "ensemble de cuisine en inox avec tiroir réfrigéré", tout n'a pas trouvé preneur. Michel, un revendeur habitué de ce genre de vente, a préféré se concentrer "sur ce qui est facile à transporter : la vaisselle, le petit matériel. Sinon, tout est un peu vieux..."

Le comptoir n'a pas trouvé preneur © Radio France - Magali Fichter

Me Wagner, le commissaire de justice, explique : "C'est clair que la brasserie Kohler-Rehm est connue de tous les Strasbourgeois, ça a été en son temps la meilleure pâtisserie de Strasbourg, ça a été ensuite une brasserie alsacienne traditionnelle, très typée, et aujourd'hui, on tourne une page. Peut-être que le modèle ne correspond plus à la façon de vivre d'aujourd'hui."

L'intérieur de la brasserie © Radio France - Magali Fichter

Les pièces les plus impressionnantes, comme les boiseries peintes, le vivier à homards ou le comptoir, n'ont pas trouvé preneur, parce que, explique-t-il, "il aurait fallu vouloir, ou pouvoir, les démonter". Or, ce n'est pas forcément ce que recherchent les professionnels. La vente devrait tout de même rapporter autour de 20.000 euros. Les invendus partiront à la déchetterie, et pour l'instant, on ne sait pas encore qui reprendra le bail, et les 900 m² que comptent les locaux.