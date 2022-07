EN IMAGES - A Villers-sur-Mer, un concours de châteaux de sable ravit petits et grands

"Un peu plus d'eau pour humidifier le sable, comme ça la tour tiendra bien !" Sur la plage de Villers-sur-Mer (Calvados), la trentaine de participantes et participants se donne à fond, au concours de châteaux de sable de ce samedi 30 juillet, organisé par le SPACE (Sports, Plage, Animations, Culture et Equipements) de la commune.

Ils étaient plusieurs dizaines de personnes à s'être inscrites à ce concours à Villers-sur-Mer. © Radio France - Marie Martirossian

Les règles sont simples : chaque groupe dispose d'un terrain de 2 mètres carré de sable et a, au compteur, une heure et demie pour faire le plus beau château de la plage. Une construction qui est ensuite notée par un jury. "On attribue une note sur 10, explique Chloé Ango, l'une des organisatrices, en fonction de plusieurs critères : l'artistique, l'ingéniosité des constructions et enfin on note le respect du règlement et de l'esprit d'équipe, car c'est important aussi !"

Comment faire un beau château de sable ? La réponse des participantes et participants. Copier

Un château lauréat inspiré du Mont-Saint-Michel

Un seau à la main, Gauvain est très concentré : "Là, je suis en train de mettre du sable dans les murs du château et après je vais continuer à le décorer avec des cailloux et des coquillages, ça sera très joli !" Son papa supervise les travaux et aide Gauvain et son frère. "C'est un vrai travail d'équipe et de coordination, ça va beaucoup plus vite de construire un château à trois que tout seul !"

La confection de châteaux de sable, un travail qui se fait encore mieux à plusieurs ! © Radio France - Marie Martirossian

Un moment certes anglé sur la compétition, mais qui permet aussi et surtout de s'amuser en famille. "On est venus pour les vacances, explique Mélanie, qui regarde ses deux fils construire une forteresse médiévale, et on ne voulait vraiment pas rater ça, les enfants ont réfléchi sur les plans du château depuis hier et c'est un super moment qu'on passe tous ensemble, ça fait plaisir !"

Les enfants et leur maman ont décidé de faire une sirène en sable. © Radio France - Marie Martirossian

Le lauréat du jour est un château médiéval, orné de tourelles, le tout inspiré du Mont-Saint-Michel.