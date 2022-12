EN IMAGES - Ambiance festive pour le retour de la baignade des Banquisards à Châtelaillon-Plage

Comme chaque année à Châtelaillon, depuis 2008 (si on oublie la précédente édition manquée à cause de l'épidémie de Covid-19), les joyeux Banquisards se sont jetés dans l'Océan, ce 31 décembre. Pour cette 14e édition ils étaient plus de 700 à affronter une eau à environ 11°C.

Avant le grand bain, la présidente de l'association "Les Blouses Roses", Marie-Claire Marlin, s'est vu remettre un chèque de 1 200 euros pour aider les personnes hospitalisés.

Plus de 700 banquisards ont affronté une eau à 11°C

Un peu avant de se jeter à l'eau, les Banquisards se mettent timidement en maillot de bain © Radio France - Lucas Bouguet

Une poignée de mains pour se féliciter © Radio France - Lucas Bouguet

De nombreux bonnets de Noël dans l'eau - Lucas Bouguet

Après avoir fait "trempette", tous les Banquisards repartent avec leur bonnet jaune © Radio France - Lucas Bouguet

Le vin chaud proposé à la sortie de l'eau, revigore les courageux baigneurs, mais pas que... © Radio France - Lucas Bouguet