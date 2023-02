EN IMAGES - Après 4 ans d'absence, le retour du défi rigolo et original des chaises fleuries à Ballots

Partout des chaises décorées et fleuries à Ballots. Voilà un défi rigolo pour les habitants de la petite commune du Sud-Mayenne. C'est l'association C'Ballots qui est à l'origine de cette manifestation, la dernière édition s'était déroulée en 2019. Toutes les idées sont bonnes, il faut faire preuve d'imagination avec un grain de folie en plus, c'est toujours payant. Le printemps est la thématique choisie, et comme à Ballots on est gourmand c'est un panier garni qui est à gagner.

►► Découvrez les chaises décorées et fleuries en 2019 à Ballots

