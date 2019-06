EN IMAGES - Armada 2019 à Rouen : dernière soirée sur les quais, les rouennaises disent au revoir aux mexicains

Ce samedi soir, les visiteurs fêtaient la dernière soirée sur les quais de Rouen. Ambiance festive et émotions au programme. Retour en images sur cette fin d'Armada.

L'ambiance était à la fête au All Sports Café, un bar des quais de Rouen. Tous sont venus pour fêter la fin de l'Armada.

Surprise en débarquant sur le voilier mexicain Cuauhtémoc. On assiste à des adieux touchants de deux jeunes couples. Les mexicains ont encore fait des ravages dans le cœur des rouennaises. Elles disent au revoir à leur amoureux sur le pont du bateau. Un moment touchant. Peut-être feront-ils tout pour se revoir...

On s'est rencontré lundi, on a dansé et on s'est revu - Naomi