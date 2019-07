EN IMAGES - On avait rendez-vous, ce mardi soir, avec la Lune en Mayenne

Maisoncelles-du-Maine, France

Cette éclipse partielle intervient à une période particulière pour les admirateurs des astres et des étoiles. Nous célébrons cette semaine le 50ème anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. La mission américaine Apollo 11, Armstrong, Aldrin et Collins, forcément on y a beaucoup pensé.

illustration éclipse partielle de lune © Radio France

Un événement que n'oubliera jamais cet amoureux de l'espace, de l'infini : "quand ils ont posé le pied sur la Lune, j'avais 5 ans et ça m'a marqué. J'étais avec mon père, on regardait ça à la télé. Quand j'étais gamin, je regardais la Lune avec lui, on la voyait monter dans le ciel. Bien évidemment que ça plairait d'y aller. Si on me dit que le voyage est possible, j'y vais".

