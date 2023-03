EN IMAGES - Baptême de l'air pour les nouveaux chiens de la brigade cynophile avec la gendarmerie d'Egletons

Brooly, Faith, Gandja, Aslan, Ryder, Saiko, Scott, Seven, Simba, Sierra, S'Rokie, Stark, Sven, Sweet, Vegeta, Orezza, Raptor, Roca, Rock, Rocky, Roxy, Scar, Silver, Sirius, Snow, Spider, Starter, Titan et Togo, sont tous montés à bord d'un hélicoptère avec la gendarmerie d'Egletons notamment, pour un baptême de l'air. Ces nouvelles recrues de 186ème promotion des équipes cynophiles de la gendarmerie nationale.

L'objectif est d'habituer les chiens au vol. - SAG Egletons

Initier les chiens au vol

Le but est d'habituer les chiens à ces nouvelles sensations : le bruit de l'appareil, au vent des hélices et aux vides; et les préparer ainsi à leurs futures missions opérationnelles.

Le stage se déroule durant 14 semaines à Gramat. - SAG Egletons

Le vol d'accoutumance était organisé le dimanche 19 mars, au Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie (CNICG) de Gramat (Lot), et avec la participation de la Section Aérienne de la Gendarmerie d'Egletons. Le stage se déroule durant 14 semaines au CNICG de Gramat.