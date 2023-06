EN IMAGES - Beaucoup de boue et peu de sport pour la deuxième Coupe du monde de rugby-cochon en Dordogne

C'était la compétition à ne pas rater ce samedi en Dordogne : la 2e Coupe du monde de rugby-cochon . Encore beaucoup, beaucoup de boue sur les terrains de la plage du Coux-et-Bigaroque, en Périgord noir. De nombreux rires et une belle convivialité aussi parmi les 32 équipes qui se sont disputées le titre.

Les matchs se jouent en 5 contre 5. © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

Encore et toujours de la boue, jusque dans les yeux et la bouche

Les 30 cm de boue s'accumulent sur les terrains près de la plage du Coux. © Radio France - Lisa Guinic

Toutes les générations qui participaient à la compétition n'ont pas eu peur de se jeter dans les 30 cm de boue qui recouvraient les quatre terrains de jeu. "Il y en a dans les yeux, dans la bouche, témoigne l'équipe des Gabines, grande gagnante de la précédente édition en 2019. Ça change la façon d'attraper le ballon, de le faire vivre, ce n'est pas du tout la même chose. On a les mains pleines de terre, les mains glissent, le ballon est mouillé donc c'est compliqué. Parfois, on pense qu'on va y aller en courant, on prend un trou et on n'y va pas."

Le rugby-cochon réunit toutes les générations, il se joue en touché. © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

Personne n'a prévu de vêtements auxquels il tenait, vu le résultat final. © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

"Je pue, ajoute même Pauline, mais c'est pas grave." L'objectif, plus que sportif, reste avant tout de passer une journée dans la bonne humeur. Bonus de ces nombreux matchs, avec des mi-temps de 4-5 minutes pour ne pas finir absorber par l'épaisse gadoue : une peau toute douce, merci les heures passées dans la boue.

Il y a eu grand besoin de se rincer après 10 minutes passées à se jeter dans la boue, la Dordogne à côté était toute trouvée. © Radio France - Lisa Guinic

Le logo des équipes des Bras Cassés et des Porcelets. Ces lycéens sont venus depuis la Gironde fêter le passage du baccalauréat de français. © Radio France - Lisa Guinic