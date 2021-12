EN IMAGES - Besné : les footballeurs posent nus pour le calendrier de leur club

Poser nus pour le calendrier de leur club de foot, il fallait oser... Les séniors de La Jeanne d'Arc de Besné l'ont fait ! "On n'est pas sculpté comme des 'dieux du stade' rugbymen !, sourit Sylvain Lemaire, dirigeant de l'équipe sénior B. On est de petits athlètes, en plus avec une moyenne d'âge assez élevée."

Entre 28 et 54 ans

Les apprentis mannequins ont entre 28 et 54 ans. Sur leurs photos en noir et blanc, on les voit poser dans le plus simple appareil sur le terrain de foot ou dans les vestiaires du club. Un moyen d'interpeller et de créer du buzz autour du calendrier. "En plus on est dans la période où les pompiers passent... Qui veut faire de la compétition avec les pompiers ?", plaisante Jérôme Gendron, chargé des sponsors du JAB Football.

Une séance photos pas toujours simple à réaliser pour les joueurs. "Le plus dérangeant était de réussir à se détendre" en étant nu, confie celui qui représente le mois de janvier. Il a fallu "se dire 'j'ai confiance en moi, je vais être beau, je vais me plaire' !" Et les conditions météo n'ont rien arrangé... "Quand vous arrivez le matin avec l'herbe qui est toute blanche et que vous devez y poser les fesses tout nu, c'est assez délicat!", poursuit Sylvain Lemaire, alias "mois de juillet" du calendrier.

"Tous au stade !"

Une aventure qui aura renforcé la cohésion au sein de l'équipe, se félicitent les joueurs. Et derrière les sourires, les footballeurs adressent un vrai message aux spectateurs qui ont déserté le terrain du club depuis le début du Covid. "Tous au stade !", écrivent-ils d'ailleurs sur leur calendrier. "On existe toujours, ce n'est pas parce qu'il y a des restrictions sanitaires que vous ne pouvez pas venir nous voir", lance Sylvain Lemaire.

Pour la bonne cause

Le calendrier est aussi l'occasion de faire une bonne action. Il coûte 11 euros, dont 1 euro reversé à l’Association française Maladie de Rendu-Osler, une maladie rare provoquant des hémorragies.

Le calendrier de la JAB Football peut être acheté dans les commerces de Besné et dans certains de Pontchâteau. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 06 79 87 26 54 pour le commander.

La photo de Jérôme Gendron sur le calendrier du club de football de Besné. - Capture Byfrifri