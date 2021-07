EN IMAGES - Bientôt, à Ruillé-Froid-Fonds, d'anciennes écuries serviront à l'organisation de mariages

Une bâtisse de près de 800m² rénovée à Ruillé-Froid-Fonds pour accueillir dans les prochains mois des réceptions et mariages. Valentin Pottier et son père Eric, passionnés d'histoire, ont commencé les travaux en 2019. Deux ans plus tard, le chantier est presque terminé.

Chantier de restauration bientôt terminé - Valentin Pottier

C'est Eric, 55 ans, pharmacien, qui a découvert ces écuries de 8 mètres de haut, 45 mètres de long et 10 de large au bord d'un grand étang. "Quand j'ai vu ce bâtiment caché, on s'est pris de passion pour lui avec mon fils, sourit Eric. Et on s'est dit qu'il fallait le sauver."

Depuis deux ans, c'est un travail de titan pour restaurer ces anciennes écuries qui font partie du patrimoine mayennais.

La charpente vieille de 120 ans © Radio France

De nombreux artisans participent à cette oeuvre de restauration et de rénovation.

Une rénovation dans les moindres détails - Valentin Pottier

Les travaux doivent prendre fin avant la fin de l'année. Valentin Pottier ouvrira les réservations à partir de mars 2022. Un premier mariage est même programmé en septembre.