EN IMAGES - Braquage d'une banque à la pelleteuse à Guérande

Vers 3 heures ce jeudi matin, l'alarme de la Caisse d'Épargne située dans la zone commerciale de Villejames à Guérande retentit. Et pour cause. Plusieurs individus attaquent le distributeur automatique de la banque à coup de pelleteuse. Un engin volé quelques minutes plus tôt sur un chantier tout proche. Tout un pan de mur s'écroule, le coffre-fort est arraché et placé dans un fourgon.

La salle des coffres n'est plus qu'un trou béant. Les travaux de déblaiement ont déjà commencé © Radio France - Hélène Roussel

Coïncidence, deux patrouilles de gendarmes passaient tout près à ce moment-là et vont interrompre les braqueurs. Le butin est laissé sur place, un jeune homme d'une vingtaine d'années est arrêté, placé en garde à vue, il était encore au volant de l'engin. Ses complices présumés quant à eux ont pris la fuite, ils sont toujours recherchés.

"On dirait qu'une bombe a explosé"

Ce jeudi après-midi, les curieux sont nombreux à venir voir les dégâts. D'autant que la zone est très fréquentée avec le centre commercial Leclerc juste de l'autre côté de la rue et il faut dire que la scène est impressionnante. "On dirait qu'une bombe a explosé", dit une adolescente. Les travaux de déblaiement sont en cours. "Il va nous falloir plusieurs heures pour nettoyer tout ça, et surtout pour reboucher", confie un ouvrier.

Priorité pour les ouvriers : déblayer et reboucher © Radio France - Hélène Roussel

La gérante du magasin Minifouine qui jouxte la banque fait part de sa surprise. "Je n'en croyais pas mes yeux ce matin, surtout ici à Guérande", dit-elle tout en précisant que les commerçants de la zone payent pour un service de sécurité. "En plus de nos alarmes, il y a des rondes toute la nuit". Toute la partie accueil de la banque reste quant à elle intacte. Un écriteau a été affiché sur la porte : "banque fermée provisoirement".