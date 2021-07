EN IMAGES : c'est parti pour six heures de course de solex et de mobylettes à Parsac (Creuse)

La huitième édition de la course de solex et mobylettes de Parsac-Rimondeix (Creuse), se déroule ce samedi 24 juillet. Les pilotes ont pris le départ à midi. Comme chaque année, le circuit est en plein centre du village

Les bruit des moteurs et une odeur de pots d'échappement emplit le bourg de Parsac ce samedi 24 juillet. Depuis midi, une trentaine de deux-roues ont pris le départ de la traditionnelle course de solex et mobylettes, organisée dans la commune. Pendant six heures les pilotes vont enchaîner les tours de circuit. Le solex team de Parsac a engagé deux équipages. Leurs concurrents viennent parfois de loin : Charente, Midi-Pyrénées, ou encore Bretagne.

Le départ des 6h de solex et mobs de Parsac se fait comme au Mans © Radio France - Camille André

Comme sur le mythique circuit Bugatti du Mans, les pilotes de la course de Parsac doivent courir vers leur deux-roues lorsque retentit le top départ.

Il faut atteindre rapidement les bolides pour démarrer la course. © Radio France - Camille André

Les équipages sont constitués de deux ou trois pilotes qui vont se relayer durant les six heures. La passion du solex est souvent une histoire de famille. Il n'est pas rare qu'un ado fasse équipe avec son père. Quelques femmes sont aussi au départ.

La course peut vraiment commencer. © Radio France - Camille André

Les solex et les mobylettes qui participent à ce genre de course sont généralement améliorés pour atteindre des vitesses proches des 100km/h. Ces modifications sont réglementées en fonction des catégories.

Les deux-roues les plus rapides peuvent dépasser les 100km/h. © Radio France - Camille André

Le circuit de Parsac traverse le bourg du village. Il comporte des virages très serrés et aussi quelques chicanes, afin de corser les choses.

Le circuit comporte des virages à 90°. © Radio France - Camille André

Le solex team de Parsac a engagé deux solex dans la catégorie "super proto". Cela correspond aux solex les plus puissants.

Le stand du "solex team de Parsac", quelques minutes avant la course © Radio France - Camille André

La relève est assurée au solex team de Parsac. Pour cette édition 2021, Maxence et Louca, deux jeunes âgés de 15 et 16 ans pilotent l'un des solex. Le papa de Louca complète l'équipe.

La passion du solex est intergénérationnelle © Radio France - Camille André

Les participants ont tous un point commun : ils sont férus de mécanique.

Au stand, quelques minutes avant le départ, les équipes procèdent aux derniers réglages. © Radio France - Camille André

Les six heures de solex et mobs de Parsac font partie d'une série de courses qui comptent généralement pour le trophée Grand Ouest 2021. Cette année, la crise sanitaire a contraint plusieurs compétitions à l'annulation. La course de Parsac est la première de l'année.