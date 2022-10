EN IMAGES - C'est quoi cette baleine sur les quais à Bordeaux ?

La baleine s'est échouée sur le quai des Chartrons. Sur la rive gauche de Bordeaux, ce jeudi matin, les passants découvrent le corps du cétacé de plusieurs mètres de long, entouré de barrières de sécurité. Autour de l'animal s'activent des personnes en blouse blanche et veste floquées "International whale association". La scène ressemble à s'y méprendre aux images vues en septembre dans le Finistère lorsqu'un rorqual s'est échoué sur une plage avant de repartir en mer.

ⓘ Publicité

loading

"L'échouage d'une baleine a toujours été un événement magique."

"Jouer sur la frontière entre réalité et fiction", c'est précisément l'objectif du collectif d'artistes à l'origine de cette mise en scène. France Bleu Gironde a joint le collectif "Captain Boomer" ce jeudi matin. Les artistes belges sont invités du festival artistique, le Fab (Festival des arts de Bordeaux), qui se tient du 1er au 16 octobre dans la métropole bordelaise. Captain Boomer a déjà organisé des "échouages" de ce type dans plusieurs villes du monde. Les artistes s'expliquent sur leur site internet : "L'échouage d'une baleine a toujours été un événement magique. Les villages ont tremblé et ont été exaltés quand cela s'est produit. C'est ce que nous reconstruisons." À voir les réseaux sociaux ce jeudi matin, leur démarche fait son effet.

Des acteurs qui jouent les vétérinaires

Soit dit en passant, on vous parle ici de baleine mais, à l'heure où nous écrivons ces lignes, on ignore s'il s'agit d'une baleine, d'un rorqual ou d'un cachalot. Captain Boomer assure que son initiative a également une vocation éducative donc nous attendrons l'avis des experts pour trancher. Ce jeudi matin, des acteurs, déguisés en vétérinaires, jouent le jeu des prélèvements et autres analyses scientifiques sur le cétacé échoué.

Des acteurs jouent les vétérinaires autour de l'animal. © Radio France - Clément Carpentier

Des "scientifiques" prennent les dimensions de la mâchoire du cétacé. © Radio France - Clément Carpentier