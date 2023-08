EN IMAGES - Cappy organise la toute première course de baignoires de la Somme

Première réussie pour la course de baignoires, organisée ce mardi lors de la traditionnelle réderie du 15 août à Cappy, entre Albert et Péronne, dans l'est de la Somme. 10 équipages au départ et des centaines de spectateurs tout au tour du canal de la Somme. A l'arrivée, c'est un équipage tout en rose, celui de Barbebie et Ken, local de l'étape, qui l'emporte.

L'équipage des "plaies mobiles" © Radio France - Florent Vautier

Pas de slip mais un short rouge pour "Alerte à Malbu" © Radio France - Florent Vautier

La course à parfois été acharnée. © Radio France - Florent Vautier

La victoire de "Ken et Barbebie". © Radio France - Florent Vautier