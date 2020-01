EN IMAGES - ce boulanger a gagné le concours de la meilleure galette aux amandes de Bretagne

Jérôme Brard est boulanger à Melesse au nord de Rennes. Lauréat du concours de la meilleure galette aux amandes de Bretagne, lui et son équipe vont confectionner jusqu'à 5000 galettes durant le mois de janvier.

Jérôme Brard et sa galette aux amandes

Melesse, France

"Aux saveurs du moulin" c'est le nom de la boulangerie de Carine et Jérôme Brard à Melesse au nord de Rennes. Pas moins de 5000 galettes vont être confectionnées et vendues durant le mois de janvier dont 600 durant le week-end de l'épiphanie. 12 salariés, à la production et à la vente, travaillent d'arrache-pied pendant ce mois si particulier avec en vedette la galette aux amandes qui a permis à Jérôme Brard de gagner le premier prix régional du concours organisé par la Fédération régionale de la boulangerie-pâtisserie bretonne en fin d'année dernière.

La galette aux amandes de Jérôme Brard © Radio France - Loïck Guellec

Dans l'atelier de Jérôme Brard à Melesse © Radio France - Loïck Guellec

Le diplôme de Jérôme Brard © Radio France - Loïck Guellec