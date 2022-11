EN IMAGES- Le saviez-vous ? Il y a un cimetière allemand à Pornichet

Parmi les commémorations du mois de novembre, il y en a une beaucoup moins connue que les autres : celle du Deuil national allemand. Cette année, la cérémonie se déroule ce dimanche 13 novembre, notamment au cimetière allemand de Pornichet, le seul et unique des Pays de la Loire, et qui rassemble près de 5 000 tombes de soldats allemands morts pendant la seconde guerre mondiale.

ⓘ Publicité

Le cimetière allemand jouxte discrètement le cimetière communal de Pornichet © Radio France - Hélène Roussel

Arlette Loillieux adjointe à l'Etat Civil, aux anciens combattants, aux commémorations et Correspondant Défense à la mairie de Pornichet © Radio France - Hélène Roussel

Officier et simple soldat enterrés de la même manière, sans distinction" - Arlette Loillieux

Passé l'entrée, c'est une vaste étendue de gazon, bordée de cèdres et de haiessoigneusement taillés. Les sépultures sont alignées et s'étalent à perte de vue. En guise de tombe, des petits socles en pierre, quelques centimètres de haut pas plus, avec gravés les noms des soldats. Ils sont enterrés 4 par 4. "Toutes les tombes sont identiques, les officiers même les plus gradés sont enterrés de la même façon que le plus petit des soldats" explique Arlette Loillieux, adjointe à l'Etat Civil, aux anciens combattants, aux commémorations et correspondant Défense à la mairie de Pornichet.

Sur chaque tombe, 4 plaques avec les noms des soldats, sans différenciation de grades © Radio France - Hélène Roussel

Ce sont des soldats morts sous les bombes des Alliés ou les balles de la Résistance, notamment à Saint-Nazaire, base des sous-marins allemands, cible des Alliés à la fin de la guerre, sans parler de la "poche de Saint-Nazaire" libérée seulement le 11 mai 1945. Mais ces soldats ne sont pas tous morts en Loire-Atlantique. L'association allemande qui gère ce cimetière, Volksbund, a transféré plus de 2 000 corps dans les années 1960 venus du Maine-et-Loire, de Vendée et des Deux-Sèvres.

Un hall commémoratif, "cubique et sobre" © Radio France - Hélène Roussel

Au fond du cimetière, un hall commémoratif, un bâtiment cubique, tout ce qu'il y a de plus sobre. Ce sera aussi la seule croix de ce cimetière, 10 mètres de haut, elle domine les sépultures. Dans ce hall, une seule tombe, avec les ossements de nombreux soldats. C'est là que se déroule la cérémonie tous les ans du Deuil allemand avec les dépôts de gerbe, et la présence d'un représentant de l'ambassade allemande, cette année, le lieutenant-colonel Lutz Franke.

Un carré pour les civils allemands, morts dans les camps d'internement

Et puis dans un carré bien à part, sur la droite de ce mémorial, il y a la vingtaine de tombes de civils**.** "Il y avait parfois des familles entières qui suivaient le soldat, très souvent des officiers". Des civils allemands, des femmes beaucoup, des personnes âgées, un bébé, morts en 1945 après la Libération, dans les camps d'internement, comme celui de Guérande. C'est un cimetière qui permet aux descendants de se recueillir. "On voit des familles, surtout l'été, venir déposer des fleurs, des photos, même des objets parfois", raconte encore Arlette Loillieux.

Le carré des victimes civiles : des femmes, des personnes âgées, un bébé, tous morts après la Libération © Radio France - Hélène Roussel

Un cimetière allemand très bien entretenu, car l'association Volksbund paye les jardiniers et envoie tous les 2 ans des militaires allemands pour les travaux d'entretien, c'était le cas en septembre dernier par exemple pour refaire les alignements et les peintures.

4944 tombes de soldats et 20 civils allemands, tous morts en Loire-Atlantique, en Vendée, dans le Maine-et-Loire et dans les Deux-Sèvres pendant la seconde guerre mondiale © Radio France - Hélène Roussel

Ce cimetière allemand est un lieu de mémoire nécessaire, pour la mairie de Pornichet comme pour l'association allemande. Une façon aussi de promouvoir la paix.

loading