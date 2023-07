Michel Laborde, l'adjoint en charge des travaux devant la plus grosse fissure

La réouverture de l'église Sainte Eugénie à Biarritz n'est pas pour tout de suite, et à ce jour, on ne sait pas jusqu'à quand.

Depuis le 10 mars, l'édifice est fermé à la suite de la découverte d'une fissure lors d'un contrôle de routine. Elle va des murs de soutènement jusqu'au plafond, du côté de la façade qui donne sur l'océan (celui de droite quand on la regarde).

Si aucun travaux n'a été mené, c'est que l'urgence était de sécuriser l'édifice. Les fissures verticales ou horizontales, certaines ont encore bougé depuis ce printemps et certaines sont aujourd'hui grosses comme un pouce. Des étais ont été installés dans la crypte et sur les bas-côtés à droite au chœur. Les dernières poutres de bois sont posées cette semaine.

Il est urgent de prendre le temps

Dehors, des piézomètres, des jauges et des appareils de mesures sont utilisés pour voir si l'église bouge encore, ce qui semble être le cas d'autant qu'on ne sait pas précisément sur quoi repose Sainte Eugénie. Il y a le rocher sur lequel a été bâtie la crypte, mais le reste a été construit sur des remblais et on ne sait pas quoi précisément. Sauf que si c'est de l'argile ou des rochers, ce n'est pas la même solidité d'où l'importance des mesures qui seront effectuées jusqu'à la fin de l'année. Sur certains endroits, les mesures sont prises automatiquement quatre fois par jour. "C'est comme en médecine," résume un technicien de la ville, "il faut d'abord un bon diagnostique avant d'opérer." Les travaux de réparations ne débuteront pas avant 2024.

En attendant, la ville de Biarritz a déjà déboursé 150.000 euros depuis le constat de ces fissures qui ont vraisemblablement pour origine la sécheresse de 2022.

A l'intérieur, certaines fissures sont grosses comme le pouce © Radio France - Céline Arnal

Sur les murs de soutènement, à l'extérieur, des jauges ont été posées. Elles seront surveillées au moins six mois. © Radio France - Céline Arnal

On voit bien la fissure traverser la rosace et monter vers la droite de l'image © Radio France - Céline Arnal

Des étais en bois ont été installés pour soulager la structure. Ils sont en acier dans la crypte © Radio France - Céline Arnal

Des étais ont été fabriqués sur mesure pour soutenir certaines voûtes © Radio France - Céline Arnal