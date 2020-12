EN IMAGES - Ces vitrines de noël qui mettent du baume au cœur

Elles sont une tradition qui en temps de crise sanitaire et de confinements à répétition se perd un peu cette année, pourtant elles suscitent l'émerveillement des passants chaque année, les vitrines de noël. A Nice, quelques commerces jouent le jeu et les fleuristes redoublent d'inventivité.

Des commerçants font des efforts pour décorer leurs vitrines pour les fêtes et donner du baume au cœur des passants. Les fleuristes notamment sortent leur épingle du jeu et mettent le paquet pour certains, avec décoration florale, pères noël, rubans, couleurs et paillettes.

Chez Shopping Flor, Boulevard Joseph Garnier à Nice, ils sont nombreux les visiteurs à s'arrêter, prendre une photo, une vidéo même.

"Ils savent mettre en valeur les fleurs, la végétation. C'est extraordinaire, ça donne envie d'y entrer, ces sapins floqués de rouge, ces pères Noël, rennes et lapins miniatures."

Frédéric Adam travaille dans la boutique, il fait preuve de créativité pour penser sa décoration de Noël, il a par exemple détourné un cerisier du Japon, en y incorporant des boules, de la lumière, il propose des lustres qui peuvent faire office de sapins.

"On essaie de mettre de la joie dans le cœur des gens"

Dans la Rue Gioffredo à Nice, Nathalie Léon tient un commerce de chapeaux, la déco est dans l'esprit chalet de noël : " j'ai mis un peu de gaieté au milieu de mes chapeaux, avec des petits sujets, des lumières en vitrine, des cœurs, des pampilles, pour que les gens se sentent chez eux, avec un décor en bois, c'est chaleureux".

Un pan de vitrine de Shopping Flor © Radio France - Marion Chantreau

Bougies, étoiles, personnages, vases, constituent la déco de Noël © Radio France - Marion Chantreau

L'art de mettre les plantes en valeur pour les fêtes © Radio France - Marion Chantreau

Déco automnale - transition vers les fêtes © Radio France - Marion Chantreau

Une boutique de décos de Noëlà à Nice © Radio France - marion Chantreau